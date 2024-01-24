SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?

1 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni müjde geldi. BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti. Yine Başkan Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

2 Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu.