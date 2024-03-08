3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Torba yasada var mı, kimler yararlanacak?

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Türkiye'de çalışma hayatını ve sosyal güvenliği derinden etkileyecek olan 'Torba Yasa' gündemde büyük bir heyecan yaratıyor. İçeriğinde emeklilerden Bağ-Kurlulara, ev kadınlarından çalışanlara kadar geniş bir yelpazede düzenlemeleri barındıran bu yasa, pek çok kesimin beklediği çözümleri sunmayı amaçlıyor.