3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Bakan Işıkhan duyurdu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Torba yasada var mı, kimler yararlanacak?

Türkiye'de çalışma hayatını ve sosyal güvenliği derinden etkileyecek olan 'Torba Yasa' gündemde büyük bir heyecan yaratıyor. İçeriğinde emeklilerden Bağ-Kurlulara, ev kadınlarından çalışanlara kadar geniş bir yelpazede düzenlemeleri barındıran bu yasa, pek çok kesimin beklediği çözümleri sunmayı amaçlıyor.
Emeklilik İkramiyelerinde Artış
Torba yasa kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen bu düzenleme, emeklilerin bayramlarda alacakları ikramiyenin artırılmasını sağlayacak. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, bu artış emekliler tarafından memnuniyetle karşılanacak.