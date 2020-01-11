SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaşı alırım?.

Milyonlarca emekli vatandaş zamla ilgili detayların belli olmasıyla birlikte "SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. Bu kapsamda "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte emekli zam oranları ve zamlı maaş tablosuna dair merak edilen detaylar...

11.01.2020 22:16 - Son Güncelleme: 11.01.2020 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





