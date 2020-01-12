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Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. İşte merak edilen detaylar...

12.01.2020 07:59 - Son Güncelleme: 12.01.2020 07:59
Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin maaşı yeni yılın ilk ayında arttı.

Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

SSK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak artışının yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koymaya hazırlanırken, memur emeklileri de bu ayki maaşlarını aldı, zam farkının yatırılacağı tarihi bekliyor.

Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı.

Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.

Emekliye seyyanen zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yüzdeli yerine seyyanen zam

Emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini de isteyen Ergün, şöyle konuştu:

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