(SSK) SGK'ya yazılı olarak başvurun parayı hemen alın! Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme anında hesaba yatıyor!
Müjde gibi haber! 4.500 TL nakit ödeme anında hesaba yatıyor! Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emeklilere de sunulması gündemde. emekliler daha evvel lafı verilen 3 ücret faizsiz avans kredisi lafının yakalanmasını bekliyor. Nakit gereksinimi olan emekliler emekli ücretini çekmiş oldukları bankalar üzerinden 3 ücret faizsiz nakit avans kullanacak. Öte yandan 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan memur ve emeklilerin alacağı zam miktarının yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Emeklilere bunun dışında bin 100 TL de bayram ikramiyesi ödenecek.
Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin, hasılatını artıracak, nakit dayanağı sağlayacak talepleri var. Bunlar arasında avans ön sıralarda yer alıyor. Emekliler, emekli fiyatının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans ihtimalinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin kabul edilmesi halinde emekliler almış oldukları maaş tutarı üzerinden 3 maaş faizsiz avans çekecekler. En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.