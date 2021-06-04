(SSK) SGK'ya yazılı olarak başvurun parayı hemen alın! Emeklilere 4.500 TL nakit ödeme anında hesaba yatıyor!

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin, hasılatını artıracak, nakit dayanağı sağlayacak talepleri var. Bunlar arasında avans ön sıralarda yer alıyor. Emekliler, emekli fiyatının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans ihtimalinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin kabul edilmesi halinde emekliler almış oldukları maaş tutarı üzerinden 3 maaş faizsiz avans çekecekler. En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1.500 TL olarak ödendiği için verilen sözün tutulması durumunda düşük emekli maaşı alan kişiler dahi 4 bin 500 TL faizsiz nakit para desteğinden yararlanabilecekler.