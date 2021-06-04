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Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

PTT'ye gidenlere 1657 TL ödeme için detaylar gelmeye devam ediyor. Ekonomik anlamda gerçekten de eksik kalan ve korona virüs salgını ile çaba sırasında parasal anlamda güçlük çekenler devlet tarafından sunulan dayanaklar ile birlikte azıcık da olsa rahat bir soluk almaya muvaffak olabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. 2021 yılında evde bakım parası almak isteyenler için ise sağlanması gereken şartlar başta olmak üzere bilinmesi gereken tüm detayları adım adım veriyoruz.


04.06.2021 13:28 - Son Güncelleme: 04.06.2021 13:28
Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

Ekonomik anlamda gerçekten de yetersiz kalan ve korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çekenler devlet tarafından sunulan yardımlar ile beraber biraz da olsa rahat bir nefes almayı başarabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. Evde bakım parası aylık hane geliri asgari ücretin belli bir oranın altında olan ailelerde ki, bakıma muhtaç duyan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların bakımlarının yapılması adına sağlanan desteklerdir.

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Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

Devlet yaşanan bu zorlu günlerde sosyal devlet anlayışı ile beraber vatandaşların yanlarında yer almak için desteklerini sunmaya devam ediyor.

Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

Engeli olan ve evde bakımları yapılan hastalar için raporla belgelenmesi süreçlerinde evde bakım ödemeleri veriliyor. Bunun için kişilerin başvuru yapması gerekir.

Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

Vatandaşlar tarafından verilen ödemeler ne kadar, başvurular nereye yapılıyor gibi birçok detay araştırılmaya başlandı. Tabi ki bir yandan vatandaşlar için verilen yaşlılık aylıkları için de belirli şartlar aranıyor.

Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

PTT üzerinden başvuranlar eğer aranan şartları yerine getiriyorsa anında 1657 TL'ye varan ödemelerini alabilecekler.