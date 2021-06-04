Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak

PTT'ye gidenlere 1657 TL ödeme için detaylar gelmeye devam ediyor. Ekonomik anlamda gerçekten de eksik kalan ve korona virüs salgını ile çaba sırasında parasal anlamda güçlük çekenler devlet tarafından sunulan dayanaklar ile birlikte azıcık da olsa rahat bir soluk almaya muvaffak olabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. 2021 yılında evde bakım parası almak isteyenler için ise sağlanması gereken şartlar başta olmak üzere bilinmesi gereken tüm detayları adım adım veriyoruz.





04.06.2021 13:28 - Son Güncelleme: 04.06.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





