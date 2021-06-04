Sonunda herkesin beklediği haber geldi! Yapılan değişiklik ile beraber PTT’ye gidenlere 1657 TL ödeme yapılacak
PTT'ye gidenlere 1657 TL ödeme için detaylar gelmeye devam ediyor. Ekonomik anlamda gerçekten de eksik kalan ve korona virüs salgını ile çaba sırasında parasal anlamda güçlük çekenler devlet tarafından sunulan dayanaklar ile birlikte azıcık da olsa rahat bir soluk almaya muvaffak olabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. 2021 yılında evde bakım parası almak isteyenler için ise sağlanması gereken şartlar başta olmak üzere bilinmesi gereken tüm detayları adım adım veriyoruz.
Ekonomik anlamda gerçekten de yetersiz kalan ve korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çekenler devlet tarafından sunulan yardımlar ile beraber biraz da olsa rahat bir nefes almayı başarabiliyor. Evde bakım parası en çok alınan devlet destekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın özel olarak sağladığı bu desteği almaya hak kazanan ailelere her ay düzenli ödeme yapılır. Evde bakım parası aylık hane geliri asgari ücretin belli bir oranın altında olan ailelerde ki, bakıma muhtaç duyan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşların bakımlarının yapılması adına sağlanan desteklerdir.