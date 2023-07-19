SSK-SGK'lılar 8 maaşını birden alacak! Belgeyi ibraz eden parayı kapıyor! 6 aydan fazla çalıştıysanız...
İşçiler emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer alıyor. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Karar burada işçinin kendisinde. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. İşte 8 maaş birden almanız için gerekli adımlar!
19.07.2023 11:30 - Son Güncelleme: 19.07.2023 11:30
Son zamanlarda işten çıkarılan pek çok kişi, iş hayatında yaşanan belirsizlikler nedeniyle endişe içerisindeydi. Ancak yasal düzenlemelerle işçilere sağlanan işe geri dönme hakkı ve tazminat fırsatı, umut ışığı oluyor. İşveren tarafından işten çıkarılanlar, belirli şartlarla eski iş yerlerine geri dönebilecek ve iş imkanı bulamamaları durumunda da önemli bir tazminat hakkına sahip olacaklar. Ancak süre sınırlaması unutulmaması gereken önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor: Sadece 1 ayınız var!