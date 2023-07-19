SSK-SGK’lılar 8 maaşını birden alacak! Belgeyi ibraz eden parayı kapıyor! 6 aydan fazla çalıştıysanız...

Son zamanlarda işten çıkarılan pek çok kişi, iş hayatında yaşanan belirsizlikler nedeniyle endişe içerisindeydi. Ancak yasal düzenlemelerle işçilere sağlanan işe geri dönme hakkı ve tazminat fırsatı, umut ışığı oluyor. İşveren tarafından işten çıkarılanlar, belirli şartlarla eski iş yerlerine geri dönebilecek ve iş imkanı bulamamaları durumunda da önemli bir tazminat hakkına sahip olacaklar. Ancak süre sınırlaması unutulmaması gereken önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor: Sadece 1 ayınız var!