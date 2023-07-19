O kişiler EYT'siz 2-4-6-8-10 yılla erken emekli olacak! Staj avantajı ve 50-55 yaş indirimi...

Erken emeklilik, belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlamak isteyenler için bu seçenek önemli bir fırsat sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarına göre, bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı var. Bu durum, belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sağlıyor. İşte detaylar...