O kişiler EYT'siz 2-4-6-8-10 yılla erken emekli olacak! Staj avantajı ve 50-55 yaş indirimi...
Emekli olmak isteyen vatandaşlar, erken emeklilik seçeneklerini araştırırken prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin önemli olduğunu dikkate alıyor. Ancak çoğu vatandaşın bilmediği bir detay, bu faktörlerden biri olan yaşın sadece 1 günlük değişimiyle emeklilik zamanının büyük oranda etkilenebileceği. Bununla birlikte, erken emeklilik isteyenler için SGK'dan gelen müjdeli haber, 2-4-6-8 yıl önce emekli olma imkanını sunuyor. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor ve kimler bu formülden yararlanabilir? İşte erken emekli olmak isteyenlere yönelik detaylar...
19.07.2023 14:32 - Son Güncelleme: 20.07.2023 10:02
Erken emeklilik, belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlamak isteyenler için bu seçenek önemli bir fırsat sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarına göre, bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı var. Bu durum, belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sağlıyor. İşte detaylar...