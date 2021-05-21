SSK-SGK’dan kolay emeklilik müjdesi! İHYA sistemi anında emekli ediyor! Toplu parayı yatır hemen emekli ol! İşte aranan şartlar
Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat! Çalışmadan emeklilik olası mı, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik anlamlı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak olası mı? Soruları merak ediliyor. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık dönemi geçirmek isteyen kişilerin en büyük amaçlarından biri de emekli olmaktır. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. Aylık prim ödemelerini kendileri yapan vatandaşlar, herhangi bir maddi sebeple primlerini aksatabiliyor.
Sosyal Güvenlik kanununda ve mevcut gidişatta uygulanan mevzuatlarda, sigortalı vatandaşların emekli olabilmeleri için çalışılmayan yarıyılları geriye dönük borçlanarak ödeme yapma olanağı bulunmuyor. Fakat bazı ayrıcalıklardan faydalanarak vatandaşların toplu para ödeme yapıp senelerce çalışmaktan kurtulup erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Kadın sigortalılar, sigortaya bildirimi yapıldıkları tarihten sonra yaptıkları doğumları 3 çocuk için borçlanılarak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir? İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...
Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.