SSK-SGK’dan kolay emeklilik müjdesi! İHYA sistemi anında emekli ediyor! Toplu parayı yatır hemen emekli ol! İşte aranan şartlar

Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat! Çalışmadan emeklilik olası mı, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik anlamlı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak olası mı? Soruları merak ediliyor. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık dönemi geçirmek isteyen kişilerin en büyük amaçlarından biri de emekli olmaktır. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. Aylık prim ödemelerini kendileri yapan vatandaşlar, herhangi bir maddi sebeple primlerini aksatabiliyor.

21.05.2021 16:10 - Son Güncelleme: 21.05.2021 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





