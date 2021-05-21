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Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Başkan Erdoğan'ın kararıyla 30 Eylül 2020'de faiz getirisinden alınan stopajda indirim yapılmıştı. İndirimler ek bir süre uzatımı olmazsa 31 Mayıs'a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak. İşte detaylar…

21.05.2021 16:36 - Son Güncelleme: 21.05.2021 16:36
Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Son dönemde bir çok yatırım aracında iniş çıkışlı grafikleri görmek mümkün. Riski sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla yatırımlarını yapabilir. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

Bankada hesabı olan, yatırım yapmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Risk sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla gelir sağlayabiliyor. Peki nasıl mı?

Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

Posta'da yer alan habere göre, Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz getiri sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj (vergi) indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.

Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR
Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor.

Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD'de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor. Son 3-4 ayda örnekleri görüldü.