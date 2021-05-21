Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...
Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Başkan Erdoğan'ın kararıyla 30 Eylül 2020'de faiz getirisinden alınan stopajda indirim yapılmıştı. İndirimler ek bir süre uzatımı olmazsa 31 Mayıs'a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak. İşte detaylar…
21.05.2021 16:36
- Son Güncelleme: 21.05.2021 16:36
Posta'da yer alan habere göre, Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz getiri sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj (vergi) indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.