Bankada parası olanlar dikkat! Son 10 gün! Stopaj indirimi...

YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR

Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor.

