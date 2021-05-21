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ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla haftanın yeni indirimleri bugün sabah saatleriyle birlikte başlarken listenin tamamı merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Kobalt 2 Kişilik Koltuk, 2 yıl garantili Dik Süpürge, Tefal Seramik Tabanlı Ütü, Miss Flora Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti, Çantalı Vakumlu Hurç, 2'li Vakum Poşet Askılı, WellSoft Ayak Paspası, Erkek Ayakkabı ürünü, Kadın/Erkek Kadife Jakarlı Bornoz ürünleri ön planda yer aldı. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde Vernel Max Yumuşatıcı Çeşitleri, Dove Sıvı Sabun ve Bebeland Sensitive Islak Havlu ürünlerinde indirim var.

21.05.2021 15:53 - Son Güncelleme: 21.05.2021 15:53
ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi araştırılıyor. Eve özel pek çok indirimin dikkatleri çektiği kataloğda bu hafta WellSoft Ayak Paspası, Erkek Ayakkabı ürünü, Kadın/Erkek Kadife Jakarlı Bornoz, 2 yıl garantili Dik Süpürge, Tefal Seramik Tabanlı Ütü, Miss Flora Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti, Çantalı Vakumlu Hurç ürünleri ön planda yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

Kobalt
2 Kişilik Koltuk
• Kol kısmı masif ahşap
• Demonte teslim edilir
• Kasa kalınlığı 1mm ve oturma alanı sünger kalınlığı 8 cm

ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

Dik Süpürge
• Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
• Motor koruma filtresi
• 5 mt kablo uzunluğu
• 6 mt çalışma yarıçapı
• El süpürgesi olarak da kullanılır

ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

Seramik Tabanlı Ütü
• 2400 watt
• Durilium airglide teknoloji taban
• 35 g/dk kesintisiz buhar gücü

ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

• 120 gr/dk turbo buhar gücü
• Anti drip su damlatmama özelliği
• Stok 7.000 adet