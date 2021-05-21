ŞOK'ta 2 yıl garantili 3'lü ürün fırsatı! ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla indirimler evinizin dört bir yanında!

ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğuyla haftanın yeni indirimleri bugün sabah saatleriyle birlikte başlarken listenin tamamı merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Kobalt 2 Kişilik Koltuk, 2 yıl garantili Dik Süpürge, Tefal Seramik Tabanlı Ütü, Miss Flora Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti, Çantalı Vakumlu Hurç, 2'li Vakum Poşet Askılı, WellSoft Ayak Paspası, Erkek Ayakkabı ürünü, Kadın/Erkek Kadife Jakarlı Bornoz ürünleri ön planda yer aldı. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde Vernel Max Yumuşatıcı Çeşitleri, Dove Sıvı Sabun ve Bebeland Sensitive Islak Havlu ürünlerinde indirim var.

21.05.2021 15:53 - Son Güncelleme: 21.05.2021 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





