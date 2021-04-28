SSK-SGK'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! En fazla unutulan ödemeler arasında... Para dediğin elinin kiri demeyin!

Tek tek belli oldu. En fazla unutulan ödemelerinizi unutmayın hemen alın! Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan çok sayda dayanak ödemesini alabilirler. Çalışanların hastalanması vaziyetinde, doğum yapması vaziyetinde, yaşlılık veya çalışamayacak vaziyette olması, emekli olamayacak vaziyetinde olması bazı yardımların alınması hakkını doğurur. Bu anlamda baktığımız zaman, SGK tarafından cenaze ödeneği ön plana çıkıyor. SGK tarafından ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden kişilerin vefat etmeleri durumunda ödenir. Cenaze yardımı hakkından yararlanmak isteyenler cenaze ödeneği kaç günde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularının cevaplarına yanıt bulmak için araştırmalarını çoğalttı.

28.04.2021 08:18 - Son Güncelleme: 28.04.2021 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





