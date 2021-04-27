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Emekli ikramiyesi 1545 lira mı olacak? 3 senaryo gündemde! Herkesin maaşı artacak... Kim ne kadar zam alacak?

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmaya başladı. Bilindiği gibi, milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetimler de ödeme alabiliyor. Geçen yıllarda Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yıl yapılacak zamlı ödemelere çevirdi. Başkan Erdoğan emekli ikramiyeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' demişti. Başkan Erdoğan'ın emekli ikramiyelerine gelecek zammın enflasyon artışına göre yapılacağını söylemesi üzerine yeni senaryolar üretilmeye başladı. Peki, Kim ne kadar zam alacak? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar!

27.04.2021 13:57 - Son Güncelleme: 27.04.2021 13:57
Emekli ikramiyelerinde enflasyon zammı senaryoları: Kim ne kadar zam alacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca kişi bayram öncesi verilecek olan ikramiyeleri araştırıyor. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı sık sık sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan, emekli ikramiyeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' demişti. Peki, Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylar!

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Emekli ikramiyelerinde enflasyon zammı senaryoları: Kim ne kadar zam alacak?

Heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödeme zamanı geldi, çattı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi Ramazan Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta cebine koyacak. Zamın ne kadar yapılacağı konusu henüz netlik kazanmasa da ekonomi uzmanlarının görüşleriyle çeşitli senaryolar ortaya kondu.

Emekli ikramiyelerinde enflasyon zammı senaryoları: Kim ne kadar zam alacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.

Emekli ikramiyelerinde enflasyon zammı senaryoları: Kim ne kadar zam alacak?

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK? İŞTE 3 SENARYO!

İlk senaryoya göre, 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. İlk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36 oranının yansıması. İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni 6 aylık enflasyon oranı yansıması.

Emekli ikramiyelerinde enflasyon zammı senaryoları: Kim ne kadar zam alacak?

İkinci senaryoda ise yıllık enflasyonun yansıtılması ihtimali ele alınıyor. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa bu oran %14.60. İkramiyeden önceki ayda oluşan yıllık enflasyonun yansıtılırsa bu durumunda oran değişecek.