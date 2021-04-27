Emekli ikramiyesi 1545 lira mı olacak? 3 senaryo gündemde! Herkesin maaşı artacak... Kim ne kadar zam alacak?

Heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödeme zamanı geldi, çattı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi Ramazan Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta cebine koyacak. Zamın ne kadar yapılacağı konusu henüz netlik kazanmasa da ekonomi uzmanlarının görüşleriyle çeşitli senaryolar ortaya kondu.