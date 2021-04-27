Emekli ikramiyesi 1545 lira mı olacak? 3 senaryo gündemde! Herkesin maaşı artacak... Kim ne kadar zam alacak?
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmaya başladı. Bilindiği gibi, milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetimler de ödeme alabiliyor. Geçen yıllarda Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yıl yapılacak zamlı ödemelere çevirdi. Başkan Erdoğan emekli ikramiyeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' demişti. Başkan Erdoğan'ın emekli ikramiyelerine gelecek zammın enflasyon artışına göre yapılacağını söylemesi üzerine yeni senaryolar üretilmeye başladı. Peki, Kim ne kadar zam alacak? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca kişi bayram öncesi verilecek olan ikramiyeleri araştırıyor. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı sık sık sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan, emekli ikramiyeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' demişti. Peki, Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylar!
Heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödeme zamanı geldi, çattı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi Ramazan Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta cebine koyacak. Zamın ne kadar yapılacağı konusu henüz netlik kazanmasa da ekonomi uzmanlarının görüşleriyle çeşitli senaryolar ortaya kondu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.