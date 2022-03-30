20 TL bile değil! Fiyatlar tek tek aşağı düştü! Deterjan, tuvalet kağıdı, gıdada... A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Marketlerinde dev indirim başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Daha önce yapılan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimini vurgulayan Erdoğan yeni indirim müjdelerini bir bir sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve parakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pekçok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve t arımsal sulamada kulanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.