0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan bütün başlıkların yüksek oranlarda zamlara şahitlik etmesine sebep olmuştu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden birisi ise emlak sektörü oldu. Hammaddelerin fiyat artışları ve diğer ekonomik sebeplere bağlı olarak yükselen ikinci el ve sıfır konut fiyatları, kendi evlerinin sahibi olmak isteyen vatandaşların birikimlerinin yetersiz kalmasına neden oldu.