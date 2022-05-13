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Haberler Ekonomi 0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

9 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan hammadde fiyatlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak yükselin konut fiyatlarına ilişkin müjdesini verdi. Erdoğan, düşük faizli konut kredisi hizmetinin yolunu açtı. İşte yeni konut kredisi paketlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
13.05.2022 09:13 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:13
0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergilemesi, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan bütün başlıkların yüksek oranlarda zamlara şahitlik etmesine sebep olmuştu. Yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden birisi ise emlak sektörü oldu. Hammaddelerin fiyat artışları ve diğer ekonomik sebeplere bağlı olarak yükselen ikinci el ve sıfır konut fiyatları, kendi evlerinin sahibi olmak isteyen vatandaşların birikimlerinin yetersiz kalmasına neden oldu.

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0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

Yeni dönemde durağan bir çizgiye sahip olan emlak sektörünü canlandırmak ve bu sayede de vatandaşların kiracı olmaktan kurtulup kendi evlerine sahip olmalarını sağlamak için yeni bir adım atan devlet kurumları, ilgili kararları dün gerçekleştirilen kabine toplantısı ile birlikte netleştirmiş oldu.

0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

Alınan önemli kararları açıklamak üzere toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak sektörüne ilişkin 3 ayrı destek paketinin geliştirildiğini ve ilgili paketler sayesinde hem vatandaşların hem de inşaat sahiplerinin rahata ereceklerini duyurdu.

0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

1'inci Kredi Paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen birinci konut kredisi paketine göre değeri 2 milyon TL'ye kadar olan sıfır konut almak isteyen vatandaşlara, yüzde 0,99 faiz oranı ve 10 yıl vade karşılığında konut kredisi hizmeti sunulacağı bildirildi.

0,89 ve 0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 120 ay 100-200-300-400 bin TL ve 2 milyon geri ödeme taksitleri kaç para? İşte konut destek paketi detayları

2'inci Kredi Paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen ikinci konut kredisi paketine göre 1 Nisan tarihi öncesinde açılmış olan döviz hesaplarında veya sahip olunan fiziki altın tutarlarında, satın alınmak istenen birinci el veya ikinci el konutun yarı fiyatını yakalayabilen vatandaşlara, 10 yıl vade ve yüzde 0,89 faiz oranı ile kredi hizmeti sunulacağı bildirildi. Söz konusu ikinci kredi paketinin TL'nin değerini arttırma amacına da hizmet edeceği açıklandı.

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