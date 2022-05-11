Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar
Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konut yapılacak. Konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay sabit taksitle satılacak. Başvuru için TC vatandaşı olma şartı aranacak.
11.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.05.2022 06:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyaya çevrildi.
Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.
Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.