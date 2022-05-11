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Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konut yapılacak. Konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay sabit taksitle satılacak. Başvuru için TC vatandaşı olma şartı aranacak.

11.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.05.2022 06:58
Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyaya çevrildi.

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Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Edinilen bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.

Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

Dar geliri olanlara 150 bin konut! Başvuru şartları neler olacak? Ödeme nasıl olacak? İşte tüm detaylar

GELİR 10 BİNİ GEÇMEYECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak.

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