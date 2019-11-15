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Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Dünyanın en büyüğü olacak projede son durum

Tamamlandığı zaman "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" olacak olan; renkleri, figürleri ve adıyla "simgeler köprüsü" olarak da anılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselmeye devam ediyor.

15.11.2019 12:11 - Son Güncelleme: 15.11.2019 12:11
Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Dünyanın en büyüğü olacak projede son durum

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Dünyanın en büyüğü olacak projede son durum

Deniz içi çalışmalarının ardından başlatılan su üstü çalışmalarında da büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Dünyanın en büyüğü olacak projede son durum

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Dünyanın en büyüğü olacak projede son durum

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Dünyanın en büyüğü olacak projede son durum

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

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