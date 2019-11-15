Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?
Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda. Talep hayata geçerse emekliler eş ve çocuk desteği alacak. 2 çocukluya ayda 400 lira aile yardımı ödenebilecek. Peki emekliler eş ve çocuk yardımından nasıl yararlanacak? Eş ve çocuk yardımını almanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
15.11.2019 08:02
- Son Güncelleme: 15.11.2019 08:02
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