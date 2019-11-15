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Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?

Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda. Talep hayata geçerse emekliler eş ve çocuk desteği alacak. 2 çocukluya ayda 400 lira aile yardımı ödenebilecek. Peki emekliler eş ve çocuk yardımından nasıl yararlanacak? Eş ve çocuk yardımını almanın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

15.11.2019 08:02 - Son Güncelleme: 15.11.2019 08:02
Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?

Emeklilerin gözükulağı önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında.

Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?

Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen aile yardımının bu toplantıda ele alınması bekleniyor.

Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?

Yardım emekliler için hayata geçirilirse, milyonların geliri artacak.

Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?

TUTARLAR DEĞİŞECEK
Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira.

Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği | Eş ve çocuk yardımı almanın şartları neler?

Ocak'ta bu tutarlar zamlanacak.

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