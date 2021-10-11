SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

Emekli olmak isteyen kişilerin yaş gün ve prim şartları işe başlama tarihlerine göre değişir. Erken emeklilik amacıyla hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği değişik haller bulunuyor olup bunlardan ilki kadınlar amacıyla doğum ve çocuk, erkekler amacıyla ise askerlik olarak yer alıyor. Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.