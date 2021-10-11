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Haberler Ekonomi SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

Vatandaşlar doğrultusundan en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne vakit emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. 7200 SGK primi ödemesi gereken yurttaşların 20 ve 25 sene şartları ile meydana gelen sigortalılık gün adedi ile 60 yaş şartlarını sağlamaları gerekiyor. Fakat bu koşullar yeni çalışmaya başlamış olan vatandaşlar amacıyla geçerli. Kadınlar 3 doğum amacıyla borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler.

takvim.com.tr
11.10.2021 08:48 - Son Güncelleme: 11.10.2021 08:48
SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

Emekli olmak isteyen kişilerin yaş gün ve prim şartları işe başlama tarihlerine göre değişir. Erken emeklilik amacıyla hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği değişik haller bulunuyor olup bunlardan ilki kadınlar amacıyla doğum ve çocuk, erkekler amacıyla ise askerlik olarak yer alıyor. Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.

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SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İKİ FORMÜL

Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.

SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.

SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler.

SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli! 2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi!

2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.

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