Erken emeklilik müjdesi! 1.460 gün daha kısalabilir! 47-54 yaşınız dolduğu anda...

Çalışanların en merak ettiği şeylerden birisi emekli olacağı tarih ve alacağı maaş oluyor. Ayrıca bu sürenin hangi durumlarda kısalacağını merak etmektedir. Çalışanlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. İlk olarak askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı bulunuyor.