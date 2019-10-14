SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni formül sevindirdi!
SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem. Milyonlarca enekli maaşlarına yapılacak olan ek zamlara kilitlenmiş durumda. En son Temmuz ayında SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına zam yapılmıştı.
14.10.2019 09:13
- Son Güncelleme: 20.10.2019 11:51
Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep ediyor.
Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselebilecek.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin başkanlar kurulu toplantısında şube başkanlarının emekli aylıklarındaki değer kaybını gündeme getirdiğini söyledi.
Ergün, çözüm için şunları sıraladı: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kaldığı için emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı.