GaleriEkonomi

SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni formül sevindirdi!

SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem. Milyonlarca enekli maaşlarına yapılacak olan ek zamlara kilitlenmiş durumda. En son Temmuz ayında SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına zam yapılmıştı.

14.10.2019 09:13 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:51
Emekliye son dakika seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem

Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor.

Emekliye son dakika seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep ediyor.

Emekliye son dakika seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem

Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselebilecek.

Emekliye son dakika seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin başkanlar kurulu toplantısında şube başkanlarının emekli aylıklarındaki değer kaybını gündeme getirdiğini söyledi.

Emekliye son dakika seyyanen zam! Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem

Ergün, çözüm için şunları sıraladı: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kaldığı için emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Altın fiyatlarında şok düşüş! İşte güncel çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatlarında şok düşüş! İşte güncel çeyrek altın fiyatları