SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni formül sevindirdi!

SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşına yeni sistem. Milyonlarca enekli maaşlarına yapılacak olan ek zamlara kilitlenmiş durumda. En son Temmuz ayında SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına zam yapılmıştı.

14.10.2019 09:13 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





