Altın fiyatlarında şok düşüş! İşte güncel çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Ekim Pazartesi gününe düşüşle başladı. 14 Ekim Pazartesi günü gram altın 281,71 liradan alınırken, 281,76 liradan satılıyor. Çeyrek altın 445,94 liradan alınırken, 456,05 liradan satılıyor. Yarım altın ise 889,10 liradan alınırken, 912,09 liradan satılıyor.
Altın fiyatları 13 Ekim Pazar gününe düşüşle başladı. 13 Ekim Pazar günü gram altın 281,71 liradan alınırken, 281,76 liradan satılıyor. Çeyrek altın 445,94 liradan alınırken, 456,05 liradan satılıyor. Yarım altın ise 889,10 liradan alınırken, 912,09 liradan satılıyor. Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...
GÜNÜN ALTIN YORUMLARI
Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları konusunda son zamanlarda yapılan açıklamalar ılımlı rüzgarların esmesine neden oluyor. Fakat bununla birlikte küresel bazda Amerika ile İran arasında gerilimlerin artması ve küresel risk unsurlarının piyasaları bir türlü terk etmemesi altın fiyatlarında dalgalı bir fiyatlamanın yaşanmasına neden oluyor.
Ticaret savaşlarındaki ılımlı hava ile bir miktar dün gevşeyen XAUUSD ardından Amerika'dan gelen tüketici güveni verisinin beklentileri karşılamaması ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Hafta içerisinde Perşembe günü Amerika'dan gelecek olan büyüme verisi yakından izlenecek ve XAUUSD'de volatilitenin oldukça artmasına neden olabilir.
Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1537.12 – 1550.97 – 1572.50 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1521.88 – 1506.88 – 1485.19 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. (İnfo Yatırım)
Dün sabah saatlerinde Çin Yönetimi'nin ABD'den Soya Fasulyesi almak isteyen şirketlere 2 ile 3 Milyon ton civarında alım yapılması için muafiyet verdiğine dair gelen haber akışları borsalara alım getirirken, diğer risk unsurlarına dair belirsizliklere karşın güvenli liman varlıklarında kısmı baskıya neden oldu.