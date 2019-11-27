SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni maaş ve formülü! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam!

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımız maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam oranlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda seyyanen zam ile 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Seyyanen zam: tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

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