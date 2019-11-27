Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? 2020 asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı kaç para olacak?

Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? 2020 asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı kaç para olacak? Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış planlanıyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor. Peki 2020 asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı kaç para olacak? Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama iyi mi yapılır? Detaylar takvim.com.tr'de

27.11.2019 09:38 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





