SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklinin gözü Ocak zammında! 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenti anketinde öngörülen yüzde 6.82'lik Ocak zammı, maaşlarda 80 ile 386 lira arasında artış getirecek. Peki bu oran ve artışla en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve güncel gelişmeler takvim.com.tr'de...
19.11.2019 07:58
- Son Güncelleme: 19.11.2019 07:58
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