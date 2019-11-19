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SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin gözü Ocak zammında! 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenti anketinde öngörülen yüzde 6.82'lik Ocak zammı, maaşlarda 80 ile 386 lira arasında artış getirecek. Peki bu oran ve artışla en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve güncel gelişmeler takvim.com.tr'de...

19.11.2019 07:58 - Son Güncelleme: 19.11.2019 07:58
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, zam oranını merakla beklerken; Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi ipucu verdi.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekonomistlerle yapılan ankette 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.18 olurken, bu öngörü 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde yüzde 6.82 artış olacağını gösteriyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?


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Bu tahmin tutarsa, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirinde 80 ile 386 lira arasında zam olacak.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine 386 TL | 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruştan bin 262 lira 47 kuruşa, en yüksek emekli aylığı da 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 46 lira 83 kuruşa yükselecek.

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