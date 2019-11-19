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Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşları

Çalışan milyonlarca kişinin en büyük hayali rahat ve huzurlu bir emeklilik hayatı geçirebilmektir. Emeklilik şartları ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Son dönemde Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) birlikte Türkiye'de ve dünyadaki ülkelerde kaç yaşında emekli olunabildiği araştırılıyor. Peki hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte o liste...

19.11.2019 09:05 - Son Güncelleme: 19.11.2019 09:08
Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşları

Hangi ülkede çalışanlar kaç yaşında emekli oluyor. İşte ülke ülke kadın ve erkek emeklilik yaşları...

Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşları

Slovakya
Kadınlar için emeklilik yaşı:58
Erkekler için emeklilik yaşı:61

Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşları

Belçika
Kadınlar için emeklilik yaşı:59
Erkekler için emeklilik yaşı:60

Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşları

Slovenya
Kadınlar için emeklilik yaşı:60
Erkekler için emeklilik yaşı:62

Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşları

Polonya
Kadınlar için emeklilik yaşı:60
Erkekler için emeklilik yaşı:62

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