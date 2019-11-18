Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılan Türk firmaların ürünlerine askeri ve resmi heyetler büyük ilgi gösterdi. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Birçok ülke ile yakın temastayız. Sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmelerimiz var. Filipinler'de ATAK'ta, Malezya'da da ANKA'da olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Filipinlerde önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

18.11.2019 17:12 - Son Güncelleme: 18.11.2019 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





