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Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılan Türk firmaların ürünlerine askeri ve resmi heyetler büyük ilgi gösterdi. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Birçok ülke ile yakın temastayız. Sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmelerimiz var. Filipinler'de ATAK'ta, Malezya'da da ANKA'da olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Filipinlerde önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

18.11.2019 17:12 - Son Güncelleme: 18.11.2019 17:17
Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Fuara katılan 31 Türk firması ile heyetler iş birliği yapmak üzere görüşmelerde bulundu. Ziyaretçiler sergilenen Türk üretimli ürünlere tam not verdiklerini ve ülkelerine de götürmek istediklerini söylediler.

Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Fuarda yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), özellikle ANKA, T129 Atak ve Gökbey modelleri ilgi odağı olurken, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, "Birçok ülke ile yakın temastayız. Sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmelerimiz var. Filipinler'de ATAK'ta, Malezya'da da ANKA'da olumlu görüşmelerimiz devam ediyor. Filipinlerde önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta her 2 yılda bir düzenlenen Savunma ve Güvenlik Fuarı (Defense & Security 2019) Bangkok IMPACT Exhibion Center'da askeri ve resmi heyetlerdeki ziyaretçilere bugün kapılarını açtı. 21 Kasım'a kadar açık kalacak olan ve 15 yıldan uzun bir süredir düzenlenen fuara, bu yıl 50 farklı ülkeden 500'den fazla şirket katıldı.

Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Geçen yıla göre katılımda yüzde 35 artış olduğu fuarda 31 Türk firması da yer aldı. Fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), BAYKAR, Aselsan, Makina ve Kimya Endüstrisi, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da aralarında olduğu Türk firmalarının bulunduğu Türkiye standlarına heyetler yoğun ilgi gösterdi.

Türk savunma sanayiinden o ülkeye çıkarma! Sıraya girdiler

Türk firmalar, üst düzey de dahil askeri heyetler ve devlet yetkililerine ürün tanıtımları yaparak iş birliği görüşmelerinde bulundular. Türk firmalar, fuar ile Asya ülkeleri ile devam eden olumlu iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlarken, sergilenen ürünler bol bol ziyaretçi akınına uğradı. Heyetler Türk üretimli ürünlere tam not verdiklerini belirterek, ülkelerine götürmek istediklerini de dile getirdiler.

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