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TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

100 bin sosyal konut sabit taksitle satılacak. Taksit tutarları ödeme başladığında da 240'ıncı taksitte de değişmeyecek. Konutlara 3 günde 130 bin başvuru geldi. Peki, TOKİ 2020 konutlarına başvuru nasıl yapılır? Kimler başvuru yapılabilir? Konutlar hangi illerde yapılıyor? İşte TOKİ'nin 100 bin sosyal konutunun yapılacağı il ve ilçelerin tam listesi...

20.12.2019 07:53 - Son Güncelleme: 20.12.2019 07:53
TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

Başkan Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 81 ile TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin konuta başvuru yağıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır" dedi.

TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacakları konutları 1-1.5 yıl içinde tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, "İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.

TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

KURA ÇEKİLECEK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut da "100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır" dedi.

TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

Konutlara başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Hem e-Devlet'ten hem de Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak ve kura tarihi belirlenecek.

TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

BAŞVURU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

BANKADAN BAŞVURURKEN: Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılacak. Ayrıca; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesini; engelliler kimlik belgesini sunacak.

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