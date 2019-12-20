TOKİ'den 81 ilde 100 bin konut! Hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ilçe ilçe tam liste

100 bin sosyal konut sabit taksitle satılacak. Taksit tutarları ödeme başladığında da 240'ıncı taksitte de değişmeyecek. Konutlara 3 günde 130 bin başvuru geldi. Peki, TOKİ 2020 konutlarına başvuru nasıl yapılır? Kimler başvuru yapılabilir? Konutlar hangi illerde yapılıyor? İşte TOKİ'nin 100 bin sosyal konutunun yapılacağı il ve ilçelerin tam listesi...

20.12.2019 07:53 - Son Güncelleme: 20.12.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





