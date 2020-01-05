Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
Ocak zammı 12.3 milyon emeklinin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini de artırdı. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da bin 369 liraya yükseldi. Peki ek ödemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranlarıyla örnek emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte en güncel zamlı emekli maaşları ve taban emekli maaşı listesi...
05.01.2020 08:01
- Son Güncelleme: 05.01.2020 08:01
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