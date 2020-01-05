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Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak zammı 12.3 milyon emeklinin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini de artırdı. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da bin 369 liraya yükseldi. Peki ek ödemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranlarıyla örnek emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte en güncel zamlı emekli maaşları ve taban emekli maaşı listesi...

05.01.2020 08:01 - Son Güncelleme: 05.01.2020 08:01
Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılıyor.

Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseliyor.

Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti.

Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.

Emekliye 2.112 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor.

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