Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Yüzde 6.5'lik Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382 liraya varan artış yaşanacak. En düşük maaş bin 258, en yüksek ise 6 bin 269 lira olacak. Zamlı aylıkları bu ay hesaplara yatırılacak. Peki, emekli maaşlarına yapılan olan Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
06.01.2020 07:59
- Son Güncelleme: 06.01.2020 07:59
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