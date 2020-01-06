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Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 6.5'lik Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382 liraya varan artış yaşanacak. En düşük maaş bin 258, en yüksek ise 6 bin 269 lira olacak. Zamlı aylıkları bu ay hesaplara yatırılacak. Peki, emekli maaşlarına yapılan olan Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

06.01.2020 07:59 - Son Güncelleme: 06.01.2020 07:59
Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı 3 Ocak'ta belli oldu.

Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 6.5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığı buna göre bin 181 lira 86 kuruştan bin 258 lira 68 kuruşa çıkacak.

Emekliye 382 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan artış 6 bin 269 lira 87 kuruşa ulaşacak.

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