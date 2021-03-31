SSK-SGK son dakika genelgesi! Emekli aylığı almak için bunu yapmak şart!

SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.