Milyonlarca kişi bu soruları soruyor: Ne zaman emekli olurum? Kısa çalışma ödeneğim kesilecek mi? İşsizlik maaşı hakkım var mı?
Milyonlarca çalışan iş hayatındaki haklarını merak edip birçok sorunun cevabını arıyor. En çok sorulan soruların "Ne zaman emekli olurum? Tazminatımı nasıl alırım? İşsizlik maaşı hakkım var mı? Kısa çalışma ödeneğim kesilecek mi? İstifa etsem hak kaybım olur mu?" cevabını Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem verdi.
Milyonlarca çalışan iş hayatındaki haklarını merak edip birçok sorunun cevabını arıyor. En çok sorulan soruların "Ne zaman emekli olurum? Tazminatımı nasıl alırım? İşsizlik maaşı hakkım var mı? Kısa çalışma ödeneğim kesilecek mi? İstifa etsem hak kaybım olur mu?" cevabını Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem verdi. İşte okuyucuların soruları ve Faruk Erdem'in cevapları...
1) 1975 doğumluyum 01-05-1997de sigorta girişim var 5050 gün sayım var ne zaman emekli olabilirim lütfen cevaplayın. Turan Baran
25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Yıl şartınız 2022'de dolacak. priminiz eksik yaşınız da henüz tamamlanmamış. Bu üç şartı tamamlayıp emekli olursunuz.
2) Annem Kasım 1965 doğumlu. 01.06.1999 da çiftçi Bağkuru girişi var ödendi. Arada da borçlanma yapıldı toplu para ödendi satın alındı. Ek 5'e geçildi. 3.5 yıllık ödemesi bu yılın haziranın da ödemesi bitiyor. 56 yaşını da Kasımda dolduracak ne zaman emekli olacak ESRA DURSUN
Ek-5 sigortası yaptıranlar 4A yani SSK'lı sayılıyorlar. 3.5 yılı doldurduğunuzda anneniz de SSK'dan emekli olabilecek. Şartları ise 56 yaş ve 5975 gündür. Primi tamam ise yaşı dolunca emekli olur.
3) Merhaba; 1991 doğumlu, bekar bir kadınım. Babamdan emekli aylığım vardı. Bir sene uç ay çalıştığım is yerimden çıkarılma durumumda, emekli maaşımı ve işsizlik maaşımı ayni anda alabiliyor muyum? İSMİ SAKLI
İşten ayrıldıktan sonra babanızdan aldığınız yetim maaşı tekrar bağlanır. İşsizlik maaışı almanız yetim maaşınızı engellemez.
Yetim maaşı abilmek için kendi çalışmalarınızdan dolayı SGK'dan bir emekli maaşı ya da sigortalı bir işyerinden gelir elde etmemeniz gerekiyor. Ancak işsizlik ödeneği bir sosyal ödenek ve geçici bir ödenek. Bu yüzden iki maaşı birlikte alabilirsiniz.
4) Merhabalar 01.07.1995 yılında sigorta girişim var bu gün itibariyle 5700 gün iş günü vara ne zaman nasıl emekli olurum fakat askerlik borclanmasini ölemedim gün yetiyor diye düşünüyorum. Ramazan Çelik
Emeklilik şartlarınız 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün. Priminiz 50 gün eksik bunu isterseniz askerlik borçlanması ile isterseniz çalışarak ya da isteğe bağlı ile doldurabilirsiniz. Yaşınız dolmuşsa emekli olursunuz.
5) Merhaba, öncesinde yüksek brütten SSK ödenip sonrasında (5yil) asgariden yatırmak emekli maaşını düşürür mü? Hiç sigortalı çalışmamak daha mı iyi? Köksal YAZICI
Sürekli yüksek ödenip sonra asgari ödenirse yüksek ödeme devam etseydi alacağınız maaştan evet biraz düşük alırsınız ama 5 yıl çok etkilemez. Önemli olan tüm kazançlarınız. Bu yüzden kayıtsız çalışmaya razı olmayın.