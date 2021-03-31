Milyonlarca kişi bu soruları soruyor: Ne zaman emekli olurum? Kısa çalışma ödeneğim kesilecek mi? İşsizlik maaşı hakkım var mı?

Milyonlarca çalışan iş hayatındaki haklarını merak edip birçok sorunun cevabını arıyor. En çok sorulan soruların "Ne zaman emekli olurum? Tazminatımı nasıl alırım? İşsizlik maaşı hakkım var mı? Kısa çalışma ödeneğim kesilecek mi? İstifa etsem hak kaybım olur mu?" cevabını Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem verdi. İşte okuyucuların soruları ve Faruk Erdem'in cevapları...

1) 1975 doğumluyum 01-05-1997de sigorta girişim var 5050 gün sayım var ne zaman emekli olabilirim lütfen cevaplayın. Turan Baran

25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartlarınız var. Yıl şartınız 2022'de dolacak. priminiz eksik yaşınız da henüz tamamlanmamış. Bu üç şartı tamamlayıp emekli olursunuz.