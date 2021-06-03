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(SSK) SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...

SGK o parayı geri ödüyor! Peş peşe açıklandı! Hemen almak için yapmanız gerekenler var. Sosyal güvenlik sistemimiz birden fazla dükkanında çalışmayı yasaklamaz. Birey bu vaziyette her bir işten ayrı ayrı sigortalı olarak bildirilir. Bu çalışmalar sebebiyle ödenen primler, 'prime temel hasılat' üst hududundan hesaplanan ölçüyü aşarsa, birey fazla ödenen parayı geri isteyebilir. Sigortalı kendisi adına fazladan ödenen miktarı talep etmeli. Bu parayı SGK kendiliğinden geri ödemeyecektir. Kişi SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri istemeli.

03.06.2021 08:36 - Son Güncelleme: 03.06.2021 08:36
SSK SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...

SGK'dan paranızı geri alabilirsiniz. Çift maaş alan on binlerce çalışanı ilgilendiren bir detay daha ortaya çıktı. İki iş yerinden ayrı ayrı sigortalı olan çalışanlar ödenen primler, 'prime esas kazanç' üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebilir. İşte detaylar…

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SSK SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısı şu şekilde:

Sosyal güvenlik sistemleri, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumak amacıyla kurulmuştur.

SSK SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...

Bu riskler, hastalık veya iş kazası gibi kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler olabileceği gibi, yaşlanma gibi uzun vadede de ortaya çıkabilir. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.

SSK SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...

Esas sorun, bu yardımların giderlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının birtakım gelirlere sahip olmaları gerekmekte. Kimi ülkeler bu geliri vergilerden karşılarken, kimi ülkeler de kişilerden aldıkları primlerle giderleri karşılamaktadır. Bizim benimsediğimiz sistem de primli sistemdir.

SSK SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...

PRİME ESAS KAZANÇ NEDİR?

Primli sistemde sigortalılar ücretlerine göre belirli oranlarda prim öderler ve ödenen primler sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini oluşturur. Prim tutarları belirlenirken sigortalının ancak belli bir miktara kadar olan ücreti dikkate alınır.