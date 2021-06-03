(SSK) SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın! On binlerce çalışanı ilgilendiriyor...
SGK o parayı geri ödüyor! Peş peşe açıklandı! Hemen almak için yapmanız gerekenler var. Sosyal güvenlik sistemimiz birden fazla dükkanında çalışmayı yasaklamaz. Birey bu vaziyette her bir işten ayrı ayrı sigortalı olarak bildirilir. Bu çalışmalar sebebiyle ödenen primler, 'prime temel hasılat' üst hududundan hesaplanan ölçüyü aşarsa, birey fazla ödenen parayı geri isteyebilir. Sigortalı kendisi adına fazladan ödenen miktarı talep etmeli. Bu parayı SGK kendiliğinden geri ödemeyecektir. Kişi SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri istemeli.
SGK'dan paranızı geri alabilirsiniz. Çift maaş alan on binlerce çalışanı ilgilendiren bir detay daha ortaya çıktı. İki iş yerinden ayrı ayrı sigortalı olan çalışanlar ödenen primler, 'prime esas kazanç' üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebilir. İşte detaylar…
Esas sorun, bu yardımların giderlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının birtakım gelirlere sahip olmaları gerekmekte. Kimi ülkeler bu geliri vergilerden karşılarken, kimi ülkeler de kişilerden aldıkları primlerle giderleri karşılamaktadır. Bizim benimsediğimiz sistem de primli sistemdir.