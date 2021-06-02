Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi
Son dakika haberi... Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren reform niteliğinde yeni değişiklikler geliyor. Bundan böyle iyi sürücüye sigortada düşük fiyat verilecek. İşte ehliyet sahibi herkesi ilgilendiren gelişmenin detayları...
Trafik sigortasındaki belirsizliğin Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki dönemde bu branşta reform niteliğinde değişiklikler yapacaklarını söyledi. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haberin ayrıntıları...
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla son zamanlarda sektörün gündemine oturan trafik sigortasındaki belirsizliğin, mahkeme kararları dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlıyız.