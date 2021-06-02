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Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi

Son dakika haberi... Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren reform niteliğinde yeni değişiklikler geliyor. Bundan böyle iyi sürücüye sigortada düşük fiyat verilecek. İşte ehliyet sahibi herkesi ilgilendiren gelişmenin detayları...

02.06.2021 10:41 - Son Güncelleme: 02.06.2021 10:41
Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi

Trafik sigortasındaki belirsizliğin Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki dönemde bu branşta reform niteliğinde değişiklikler yapacaklarını söyledi. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haberin ayrıntıları...

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Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, önümüzdeki döneme ilişkin en önemli gündem maddelerinden birinin de trafik sigortası olduğunu söyledi. Gürsoy, trafik sigortasındaki değişikliklerin reform niteliğinde olacağını kaydetti.

Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla son zamanlarda sektörün gündemine oturan trafik sigortasındaki belirsizliğin, mahkeme kararları dikkate alınarak düzenlenen trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı ile ortadan kalkacağını söyleyen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlıyız.

Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi

Buna yönelik olarak, zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan tazmin sistemine ilişkin olarak en iyi dünya uygulamalarını inceleyerek ülkemiz için en uygun modelin geliştirilmesini amaçlamaktayız." dedi.

Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi

İYİ SÜRÜCÜYE DÜŞÜK FİYAT
Ek olarak trafik kuralı ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları, sürücü belgelerine (ehliyet) el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek.