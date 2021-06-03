SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması! 3 ay dolunca o parayı hemen alıyorsunuz!

3 ay dolunca o parayı hemen alıyorsunuz! SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli, memur ve milyonları ilgilendiren açıklama sonunda geldi. Her şey en ayrıntıları ile tek tek açıklandı. SGK o parayı almak için bireylerin en az 90 günü dolması koşulunu açıkladı. SGK merkezlerine kıdeme temel yazı olarak teslim edilirse tazminat ödemesi alabilecekler. Bireyler bu süreçlerde ne zaman emekli olurum ya da ne kadar ücret alırım gibi bir hayli ayrıntıyı merak ediyor. Sigortalı bir kişinin vefat durumunda maaşının eşine veya çocuklarına kalmasıdır. Burada çocukların yaş ve medeni durumuna göre miktarlar yüzdelik olarak dağıtılabilir.

03.06.2021 08:35 - Son Güncelleme: 03.06.2021 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





