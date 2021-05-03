SSK-SGK müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…
Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık... Emekli olmak için gün sayan kişiler için müjdeli haberler hız kesmeden SGK tarafından gelmeye devam ediyor. Emeklilik süreci güncellenmiş olan yaş şartları ile beraber vatandaşların emekli olma yaşları hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. SGK tarafından gelen haber ile artık bütün 8 sene erken emekli olma fırsatları geliyor. 4 Ekim 2000 tarihinden daha evvel Bağkur tecili yaptırmış olan esnaf vatandaşlar için gelen bu müjdeli haberin koşulları da emin oldu. Bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir. Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır
İnsanların çalışma yaşamına başlamalarının ardından en merak edilen mevzulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım suali her ülkede ön planda yer alıyor. Emekli olmak için ülkemizde prim ödemesi, sigortalı çalışma ve yaş koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bazı gidişatların yapılması ile birlikte erken emekli olma fırsatları gelebilecek. Peki, 8 sene daha erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.
Oda kaydı olan esnaflar ise sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip oluyor. Bu noktada 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip oluyorken, bu tarihten sonra Bağ-Kur tescili olan kişilerin yani 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır.