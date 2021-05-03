SSK-SGK müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…

İnsanların çalışma yaşamına başlamalarının ardından en merak edilen mevzulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım suali her ülkede ön planda yer alıyor. Emekli olmak için ülkemizde prim ödemesi, sigortalı çalışma ve yaş koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bazı gidişatların yapılması ile birlikte erken emekli olma fırsatları gelebilecek. Peki, 8 sene daha erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.