En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar paketleme işçisi olarak işe alınacak… 3.000-4.000 TL maaşla! İşte İŞKUR’dan kadrolar
Tek tek açıklandı! İş ihtiyacı olanlar bu habere göz gezdirsin! En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar anında paketleme işçisi olarak işe alınacak… İŞKUR'dan müjde! Ortalama olarak 3 ila 4 bin TL maaş ile paketleme personel alım başvuruları başladı. Yayına alınan son ilanlardan bir tanesi de onlarca paketleme personel alım yapılacak olduğuna dair yapılan açıklamalar üzerine oluyor. Alım için gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar için başvuru ekranı açıldı. birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır.
İŞKUR'dan müjde! En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar anında paketleme işçisi olarak işe alınacak… Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir.
Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir.