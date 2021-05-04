En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar paketleme işçisi olarak işe alınacak… 3.000-4.000 TL maaşla! İşte İŞKUR’dan kadrolar

İŞKUR'dan müjde! En az ilkokul mezunu başvuru yapanlar anında paketleme işçisi olarak işe alınacak… Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir.