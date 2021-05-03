RAMAZAN İMSAKİYE
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Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

Sağlıktan otomotive birçok sektörü etkileyen çip krizi diğer sektörlere de yayılırken dev şirketten flaş bir hamle geldi. Çip üreticisi Intel Corp.'tan yapılan açıklamada, toplam 600 milyon dolar maliyetli ArGe merkezi kurulacağı belirtildi.

03.05.2021 12:26 - Son Güncelleme: 03.05.2021 12:26
Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

Çip üreticisi Intel Corp., toplam 600 milyon dolar maliyetli ArGe merkezi kuracak. 200 milyon dolar, Hayfa'da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.

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Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

ABD'nin Silikon Vadisi merkezli yarı iletkenler ve mikro işlemciler geliştirici ve üreticisi Intel Corp., İsrail'de toplam 600 milyon dolar maliyetli bir araştırma geliştirme (ArGe) merkezi kuracak. Kişisel bilgisayarda yaygın olarak kullanılan X86 serisi mikroişlemcileri de Intel geliştirdi.

Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

Konuyla ilgili açıklamayı Intel CEO'su Pat Gelsinger, bu ülkeyi ziyareti sırasında yaptı. Gelsinger'in açıklamasına göre, harcamanın 400 milyon doları, şirketin Kudüs'teki, sürücüsüz arabalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren yan kuruluşu Mobileye'ı ArGe merkezine dönüştürmek için kullanılacak. Kalan 200 milyon dolar da, Hayfa'da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.

Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

Intel, İsrail merkezli Mobileye şirketini 2017 yılında 15.3 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almanın ardından Intel ayrıca yine İsrail merkezli teknoloji şirketleri Habana Labs'ı 2.0 milyar dolara ve Moovit'i 900 milyon dolara satın aldı.

Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

PEKİ NE OLMUŞTU?
Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.