Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!

Konuyla ilgili açıklamayı Intel CEO'su Pat Gelsinger, bu ülkeyi ziyareti sırasında yaptı. Gelsinger'in açıklamasına göre, harcamanın 400 milyon doları, şirketin Kudüs'teki, sürücüsüz arabalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren yan kuruluşu Mobileye'ı ArGe merkezine dönüştürmek için kullanılacak. Kalan 200 milyon dolar da, Hayfa'da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.