Çip krizi otomotiv sektörünü yerle bir etti! Dev şirket 600 milyon doları gözden çıkardı!
Sağlıktan otomotive birçok sektörü etkileyen çip krizi diğer sektörlere de yayılırken dev şirketten flaş bir hamle geldi. Çip üreticisi Intel Corp.'tan yapılan açıklamada, toplam 600 milyon dolar maliyetli ArGe merkezi kurulacağı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamayı Intel CEO'su Pat Gelsinger, bu ülkeyi ziyareti sırasında yaptı. Gelsinger'in açıklamasına göre, harcamanın 400 milyon doları, şirketin Kudüs'teki, sürücüsüz arabalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren yan kuruluşu Mobileye'ı ArGe merkezine dönüştürmek için kullanılacak. Kalan 200 milyon dolar da, Hayfa'da kurulacak "mega chip tasarım merkezi" için harcanacak.
PEKİ NE OLMUŞTU?
Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.