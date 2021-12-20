Beş zincir marketin yılbaşı aktüel kataloğu yayında: A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa'da yılbaşı alışverişi başladı! Hediyelik ürünlerde..
Yılbaşı için hazırlıklar son sürat devam ederken marketlerin yeni yıla özel hazırladığı aktüel katalogları da merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zincir marketler yılbaşı özel aktüel kataloğunu yayınladı. Neler var neler! Hediyelik eşyalardan gıdaya, elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine akla hayale gelebilecek pek çok üründe büyük indirimler yapıldı. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa'da yılbaşı alışverişi başladı. İşte beş zincir marketin aktüel ürünler kataloğunun tamamı.
20.12.2021 09:08
- Son Güncelleme: 20.12.2021 09:09
A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa'nın yılbaşına özel aktüel ürünler kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla 5 zincir marketin de yeni yıla özel hazırladığı indirimli ürünleri belli oldu. Sıvı yağ, salça, yumurta, yoğurt, çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, teknolojik ürünler, çeyiz alışverişi yapacaklar için elektronik ürünlerde büyük indirimler yapıldı. İndirimlerin tamamını görmek için haberimizde A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa aktüel kataloğunun tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 10 TL, 30 TL'ye indirimden alabileceğiniz o ürünler...