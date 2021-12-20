Beş zincir marketin yılbaşı aktüel kataloğu yayında: A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa'da yılbaşı alışverişi başladı! Hediyelik ürünlerde..

A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa'nın yılbaşına özel aktüel ürünler kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla 5 zincir marketin de yeni yıla özel hazırladığı indirimli ürünleri belli oldu. Sıvı yağ, salça, yumurta, yoğurt, çay gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, teknolojik ürünler, çeyiz alışverişi yapacaklar için elektronik ürünlerde büyük indirimler yapıldı. İndirimlerin tamamını görmek için haberimizde A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa aktüel kataloğunun tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte 10 TL, 30 TL'ye indirimden alabileceğiniz o ürünler...