SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 5 yıl içinde...

SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! Emeklilere önemli bir ikaz geldi. Bunu sakın yapmayın. Emekli olamayabilirsiniz veya maaşınız düşük verilir. SGK sigortasız çalıştıran işverenleri ilerde ödenmeyen primler için borçlandırıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor.