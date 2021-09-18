SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 5 yıl içinde...
Milyonlarca emekli için önemli bir uyarı geldi. Emeklilik açısından büyük kayıplara sebep oluyor. Sigortasız çalıştırılan işçiler emeklilik zamanı geldiğinde ya prim gününü tamamlayamayıp emekli olamıyor ya da emekli maaşı çok düşük bir miktarda yatıyor. Bu kapsamda sadece işçi değiş işveren de ilerde dava açılması durumunda borç ile karşı karşıya geliyor. SGK, işçinin hizmet tespit davasını kazanması durumunda ödenmeyen primler için işverene borç çıkartıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor. Peki, bu durumda neler yapılmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! Emeklilere önemli bir ikaz geldi. Bunu sakın yapmayın. Emekli olamayabilirsiniz veya maaşınız düşük verilir. SGK sigortasız çalıştıran işverenleri ilerde ödenmeyen primler için borçlandırıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor.
SÜRESİ 5 YIL
Sigortasız çalıştırılan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigorta primleri eksik yatırılanlar, hizmet tespit davası açarak haklarını arayabiliyor.
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI KAMU BORCUNDAN DOĞRUDAN SORUMLU
SGK, işçinin hizmet tespit davasını kazanması durumunda ödenmeyen primler için işverene borç çıkartıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor.