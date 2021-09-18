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Haberler Ekonomi SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 5 yıl içinde...

SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 5 yıl içinde...

Milyonlarca emekli için önemli bir uyarı geldi. Emeklilik açısından büyük kayıplara sebep oluyor. Sigortasız çalıştırılan işçiler emeklilik zamanı geldiğinde ya prim gününü tamamlayamayıp emekli olamıyor ya da emekli maaşı çok düşük bir miktarda yatıyor. Bu kapsamda sadece işçi değiş işveren de ilerde dava açılması durumunda borç ile karşı karşıya geliyor. SGK, işçinin hizmet tespit davasını kazanması durumunda ödenmeyen primler için işverene borç çıkartıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor. Peki, bu durumda neler yapılmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

18.09.2021 11:24 - Son Güncelleme: 18.09.2021 11:24
SSK - SGK, Bağkur’lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 7 yıllık prim borcu...

SSK - SGK, Bağkur'lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! Emeklilere önemli bir ikaz geldi. Bunu sakın yapmayın. Emekli olamayabilirsiniz veya maaşınız düşük verilir. SGK sigortasız çalıştıran işverenleri ilerde ödenmeyen primler için borçlandırıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor.

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SSK - SGK, Bağkur’lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 7 yıllık prim borcu...

SÜRESİ 5 YIL

Sigortasız çalıştırılan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigorta primleri eksik yatırılanlar, hizmet tespit davası açarak haklarını arayabiliyor.

SSK - SGK, Bağkur’lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 7 yıllık prim borcu...

Hizmet tespit davalarının 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekiyor. Ancak, bazı durumlarda hizmet tespit davası için beş yıllık hak düşürücü süre aranmıyor.

SSK - SGK, Bağkur’lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 7 yıllık prim borcu...

Örneğin aynı işyerinde önce sigortasız çalıştırılıp, sonradan sigortası yaptırılarak çalıştırılan işçi beş yıldan daha öncesi için de dava açabiliyor.

SSK - SGK, Bağkur’lular dikkat! SGK o kişileri borçlandırıyor! Emekli olamıyorsunuz ya da maaşınız düşüyor! 7 yıllık prim borcu...

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI KAMU BORCUNDAN DOĞRUDAN SORUMLU

SGK, işçinin hizmet tespit davasını kazanması durumunda ödenmeyen primler için işverene borç çıkartıyor. Anonim şirketlerde prim borcu şirket kasasından ödendiği için ortakların doğrudan cebine yansımıyor.

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