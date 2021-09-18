Sekiz aylık maaşınızı birden alabilirsiniz! Başvurmayan hakkını kaybedecek! En az 30 gün içerisinde başvuru şansı var! Günümüzde milyonlarca kişi bir yandan emekli olmanın hayallerini kurarken diğer yandan da çalışma hayatını sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer alıyor. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. Bu süreçte en kritik madde ise süre.