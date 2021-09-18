Sekiz aylık maaşınızı birden alabilirsiniz! Başvurmayan hakkını kaybedecek! En az 30 gün içerisinde başvuru şansı var!
Milyonlarca insan günümüzde pek çok iş kolunda alın teri döküyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler yer alıyor. Bu güvenceler ise dönem dönem işçiler tarafından merak ediyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Elbette bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli.
Sekiz aylık maaşınızı birden alabilirsiniz! Başvurmayan hakkını kaybedecek! En az 30 gün içerisinde başvuru şansı var! Günümüzde milyonlarca kişi bir yandan emekli olmanın hayallerini kurarken diğer yandan da çalışma hayatını sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer alıyor. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. Bu süreçte en kritik madde ise süre.
MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."