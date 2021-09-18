Hesaplara geri ödemesiz 34 bin 80 lira! Zam geldi: SGK üzerinden başvuru yapan alıyor! Çoğu kişinin haberi bile yok
Çoğu kişinin haberi yok. Milyonlarca kişiye yılda 34 bin 80 lira ödeme yapılıyor. Çocuklu çalışan anneler için devlet kanadından destekler gelmeye devam ediyor. Hem çalışıp hem de çocuğuna bakmak durumunda kalan anneler büyük zorluklarla kaşı kaşıya kalıyor. Bu sebepten ötürü anneler bakıcı tutup bu zorluğu hafifletmek istiyor. Ancak maddi açıdan bu ek masrafı karşılayabilecek gücü olmayan kişilere devlet tarafından her ay 2.840 (yılda 34 bin 80 lira) bakıcı parası ödeniyor. Peki, bakıcı parası nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar!
Hesaplara geri ödemesiz 34 bin 80 lira! Zam geldi: SGK üzerinden başvuru yapan alıyor! Çoğu ferdin haberi yok. Milyonlarca kişiye ayda 2 bin 840 TL ödeme yapılıyor. Bu rakam 1 yılda 34 bin 80 lira ödemeye denk geliyor. Çocuklu çalışan anneler için devlet kanadından destekler sunulmaya devam ediliyor. Maddi açıdan bakıcı tutmak için ek masrafı karşılayabilecek gücü olmayan annelere devlet tarafından her ay 2 bin 840 TL bakıcı parası ödeniyor.
Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını çoğu zaman iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak zorunda kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor. İşte bu noktada devlet yardıma yetişiyor.
ZAM GELDİ!
Bu yıl bu ödeme zamlandı. Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak'tan itibaren 325 Euro'ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi.