SSK-SGK, BAĞKUR’a %25 + %5 ek zamla yeni emekli maaş tablosu netleşti! 7.500 TL alana en düşük 10.150 TL zam! Torba yasa Meclis’ten geçti! 4A-4B-4C’liye İntibak, refah payı...

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önemli zam haberi geldi. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık yüzde 25 zam yapılacak. Ayrıca, düzenlemeyle en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zamla birlikte, emeklilerin alacakları maaş miktarları da artacak. İşte kuruş kuruş tablo tablo emekli maaşları...