SSK-SGK, BAĞKUR'a %25 + %5 ek zamla yeni emekli maaş tablosu netleşti! 7.500 TL alana en düşük 10.150 TL zam! Torba yasa Meclis'ten geçti! 4A-4B-4C'liye İntibak, refah payı...
SSK ve Bağkur emeklilerine %25 zam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak emekli zammı için hesaplamalar netleşti. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aşmış oldu. Peki, rakamlar netleşmişken %25 zamla birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşına zam geldi mi? İşte torba yasaya ilişkin detaylar ve kuruş kuruş yeni emekli maaşları...
Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önemli zam haberi geldi. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık yüzde 25 zam yapılacak. Ayrıca, düzenlemeyle en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zamla birlikte, emeklilerin alacakları maaş miktarları da artacak. İşte kuruş kuruş tablo tablo emekli maaşları...
MECLİS'TE KABUL EDİLDİ
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.