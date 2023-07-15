Meclis 18 maddeye mührü bastı! 2’si birlikte Torba Yasa müjdesi açıklandı! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro, Bağkur affı...

TBMM'de 1. torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle en düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükselirken, memurlara 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam sağlanacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine de enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık zam yapılacak. Gözler şu anda, ikinci torba yasa tasarısına çevrildi. Bu tasarıda farklı düzenlemeler ve konular yer alacak ve önümüzdeki dönemde TBMM'de tartışılacak. İkinci torba yasada; Aile ve Gençlik Bankası kurulması, ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranma payı ve kademeli yaş düşüşü ile erken emeklilik, taşerona kadro gibi maddelerin yer alması bekleniyor. Peki, torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte madde madde detaylar...