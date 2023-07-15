Meclis 18 maddeye mührü bastı! 2'si birlikte Torba Yasa müjdesi açıklandı! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro, Bağkur affı...
Memur ve emekli maaşı zammının belirlendiği ilk torba yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından daha kapsamlı bir ikinci torba yasa için adımlar atılmaya hazırlanılıyor. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasında birçok dosya bekliyor. İkinci torba yasa, memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesine, kadınların erken emekliliğine, taşeron sorununa kadar birçok konuyu ele alacak. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
TBMM'de 1. torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle en düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükselirken, memurlara 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam sağlanacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine de enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık zam yapılacak. Gözler şu anda, ikinci torba yasa tasarısına çevrildi. Bu tasarıda farklı düzenlemeler ve konular yer alacak ve önümüzdeki dönemde TBMM'de tartışılacak. İkinci torba yasada; Aile ve Gençlik Bankası kurulması, ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranma payı ve kademeli yaş düşüşü ile erken emeklilik, taşerona kadro gibi maddelerin yer alması bekleniyor. Peki, torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte madde madde detaylar...
Hükümet, ikinci torba yasa olarak adlandırılan yasama paketinde memurlara yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren maddeleri yer alacak. Bu düzenlemeler, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinden kadınların erken emekliliğine ve taşeron sorununa kadar birçok konuyu kapsayacak.
İkinci torba yasa kapsamında memurlara yönelik bazı iyileştirmeler yapılacak. 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi genişletilerek, birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Bu düzenlemeyle birlikte ilk etapta 470 binden fazla memur bu avantajdan yararlanabilecek.