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Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zammı yüzde kaç...

Milyonlarca emeli ve memurun gözü toplu sözleşme masasında. 5.2 milyon memur ve emekliye ilk zam teklifi geldi. 2020'de yüzde 3.5+3, 2021'de yüzde 3+2.5 zam ve enflasyon farkı önerildi. Memur-Sen ise 'Yeterli değil, yeni teklif bekliyoruz' dedi. Bu süreçte vatandaşlar 'toplu sözleşme zammı' 'emekli zammı ne kadar olacak' 'memur zammı ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

17.08.2019 07:50 - Son Güncelleme: 17.08.2019 07:50
Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

YAKLAŞIK 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin beklediği teklif geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet önümüzdeki 2 yıla ilişkin ilk zam teklifini verdi.

Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 3.5, ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3, 2021'in ilk 6 aylık dönemi için yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemi için ise yüzde 2.5 oransal artış yapılmasını teklif ettiklerini söyledi.

Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Selçuk, ayrıca her 6 aylık dönemde oluşması halinde enflasyon farkı yansıtılmasının da teklifleri dahilinde olduğunu kaydetti.

Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

% 8 7 İSTEDİLER
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise "Makul bir teklif değil" diyerek salondan ayrıldı. Yalçın, "Bu teklif ne gerçekçi ne de yeterli. Ne bütçe ne de ülke gerçeğiyle uyumlu. Bu teklifi yok sayıyoruz. Yeni bir teklif bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Pazarlık görüşmeleri 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek.

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