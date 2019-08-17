Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zammı yüzde kaç...
Milyonlarca emeli ve memurun gözü toplu sözleşme masasında. 5.2 milyon memur ve emekliye ilk zam teklifi geldi. 2020'de yüzde 3.5+3, 2021'de yüzde 3+2.5 zam ve enflasyon farkı önerildi. Memur-Sen ise 'Yeterli değil, yeni teklif bekliyoruz' dedi. Bu süreçte vatandaşlar 'toplu sözleşme zammı' 'emekli zammı ne kadar olacak' 'memur zammı ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
17.08.2019 07:50
- Son Güncelleme: 17.08.2019 07:50
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