Memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zammı yüzde kaç...

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise "Makul bir teklif değil" diyerek salondan ayrıldı. Yalçın, "Bu teklif ne gerçekçi ne de yeterli. Ne bütçe ne de ülke gerçeğiyle uyumlu. Bu teklifi yok sayıyoruz. Yeni bir teklif bekliyoruz" şeklinde konuştu.