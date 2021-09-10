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Haberler Ekonomi SSK - SGK, Bağkur, 4C'liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

SSK - SGK, Bağkur, 4C'liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

SSK - SGK, Bağkur, Emekli Sandığı (4C) çalışanlarını ilgilendiren açıklama yapıldı. Yeni düzenlemede her şey değişti, kapsam genişletildi. Vazife malullüğünde anne babaya aylıkta statü farkı tamamen sona erdi. Bu düzenlemeyle beraber Emekli Sandığı (4C) çalışanlarından vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanacak. Doğrusu artık SSK - SGK ve Bağ- Kur alanında olanların ana ve babalarına da aylık bağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar!

10.09.2021 19:37 - Son Güncelleme: 10.09.2021 19:37
SSK - SGK, Bağkur, 4C’liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

SSK - SGK, Bağkur, 4C'liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden... SSK - SGK, Bağkur, Emekli Sandığı (4C) çalışanlarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan yeni düzenlemede her şey değişti, kapsam genişletildi. Vazife malullüğünde anne babaya aylıkta statü farkı tamamen sona erdi. Bu düzenlemeyle birlikte Emekli Sandığı (4C) çalışanlarından vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanacak.

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SSK - SGK, Bağkur, 4C’liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçti. Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken, meydana gelen kazalar nedeniyle "malul" olmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sona erdi.

SSK - SGK, Bağkur, 4C’liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor.

SSK - SGK, Bağkur, 4C’liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

Yapılan düzenlemeyle 4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi.

SSK - SGK, Bağkur, 4C’liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...

Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak.

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