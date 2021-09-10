SSK - SGK, Bağkur, 4C'liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden...
SSK - SGK, Bağkur, Emekli Sandığı (4C) çalışanlarını ilgilendiren açıklama yapıldı. Yeni düzenlemede her şey değişti, kapsam genişletildi. Vazife malullüğünde anne babaya aylıkta statü farkı tamamen sona erdi. Bu düzenlemeyle beraber Emekli Sandığı (4C) çalışanlarından vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanacak. Doğrusu artık SSK - SGK ve Bağ- Kur alanında olanların ana ve babalarına da aylık bağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar!
10.09.2021 19:37
- Son Güncelleme: 10.09.2021 19:37
SSK - SGK, Bağkur, 4C'liler.. Tamamen değişti! Herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanıyor! 40 gün geçmeden... SSK - SGK, Bağkur, Emekli Sandığı (4C) çalışanlarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan yeni düzenlemede her şey değişti, kapsam genişletildi. Vazife malullüğünde anne babaya aylıkta statü farkı tamamen sona erdi. Bu düzenlemeyle birlikte Emekli Sandığı (4C) çalışanlarından vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan maaş bağlanacak.