Faiz oranları bana mısın demiyor! Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankada birikim meydana getiren kişiler için müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında büyük bir uçuş meydana geldi. Bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların maksimum arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bu kapsamda bankada toplu parası olanlar maksimum faiz veren bankaları bilmek istiyor.