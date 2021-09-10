Faiz oranları bana mısın demiyor! Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
Bankada birikim yapan kişiler için müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında büyük bir yükselme meydana geldi. Bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara sevindiren haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en çok arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bu kapsamda bankada toplu parası olanlar en çok faiz veren bankaları bilmek istiyor. Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası, Fibabanka, Akbank tarafından belirlenen 32 günlük vadeli mevduat hesbaı faiz oranları ile 30.000 TL aylık getirisi hesaplaması haberimizde yer alıyor. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL? İşte tüm detaylar! .
10.09.2021 23:08
- Son Güncelleme: 10.09.2021 23:08
Faiz oranları bana mısın demiyor! Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankada birikim meydana getiren kişiler için müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında büyük bir uçuş meydana geldi. Bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların maksimum arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bu kapsamda bankada toplu parası olanlar maksimum faiz veren bankaları bilmek istiyor.