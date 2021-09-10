ŞOK'ta 25 TL'ye 100'lü ürün fırsatı! 14 saat sonra başlıyor! Artık 81 ildeki şubelerin tümünde...
ŞOK 11 Eylül aktüel kataloğuyla yarın yeni kampanyalar başlıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Ada İkili Koltuk, Delta Döküm Kek Kalıbı, Çelik Süzgeç Çeşitleri, Granit Desenli Kapaksız Sahan, Granit Desenli Kapaksız Sahan, LAV Saklama Kabı, Titiz 3 Boyutlu Bardak Çeşitleri, Moon Tritan Matara, Paşabahçe Venezia Kase, Çek Bırak El Rondosu, Cam Kesme Klakası&Sunum Tepsisi ve 6'lı Toprak Güveç&Sütlaç Kasesi ürünleri dikkat çekecek. Ayrıca 25 TL ve üzeri Domestos Yoğun Çamaşır Suyu, Colgate Visible White Süper Fırsat Paketi Diş Macunu, Beyaz Güvercin 8'li Tuvalet Kağıdı ve 100'lü Deren Demlik Poşet Çay ürünleri var.
10.09.2021 18:11
- Son Güncelleme: 10.09.2021 18:11
ŞOK'ta 25 TL'ye 100'lü ürün fırsatı! 14 saat sonra başlıyor! Artık 81 ildeki şubelerin tümünde... ŞOK 11 Eylül aktüel kataloğunda yeni fırsatlar merak ediliyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Titiz 3 Boyutlu Bardak Çeşitleri, Moon Tritan Matara, Paşabahçe Venezia Kase, Çek Bırak El Rondosu, Cam Kesme Klakası&Sunum Tepsisi, Ada İkili Koltuk, Delta Döküm Kek Kalıbı, Çelik Süzgeç Çeşitleri, Granit Desenli Kapaksız Sahan, Granit Desenli Kapaksız Sahan, 6'lı Toprak Güveç&Sütlaç Kasesi ve LAV Saklama Kabı merak konusu oldu.