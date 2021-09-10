ŞOK'ta 25 TL'ye 100'lü ürün fırsatı! 14 saat sonra başlıyor! Artık 81 ildeki şubelerin tümünde... ŞOK 11 Eylül aktüel kataloğunda yeni fırsatlar merak ediliyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Titiz 3 Boyutlu Bardak Çeşitleri, Moon Tritan Matara, Paşabahçe Venezia Kase, Çek Bırak El Rondosu, Cam Kesme Klakası&Sunum Tepsisi, Ada İkili Koltuk, Delta Döküm Kek Kalıbı, Çelik Süzgeç Çeşitleri, Granit Desenli Kapaksız Sahan, Granit Desenli Kapaksız Sahan, 6'lı Toprak Güveç&Sütlaç Kasesi ve LAV Saklama Kabı merak konusu oldu.