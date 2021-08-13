SSK SGK, Bağ-Kur'lular dikkat: Emekli maaşınız bir anda kesiliyor! E-devlet üzerinden acilen kontrol edin! Bu harfler varsa...
SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşınız kesilebilir! Emekli maaşı ile ilgili çok önemli ikaz geldi. Hemen harekete geçmeniz gerekiyor! Türkiye'de milyonlarca emekli bulunuyor ve emekli olmak için birçok kişi sıra bekliyor. Bazı durumlarda emekli maaşları eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SSK SGK, Bağ-Kur'lular dikkat: Emekli maaşınız bir anda kesiliyor! Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kapsamda harekete geçti. Emekli maaşınız eksik yatabiliyor. SGK hizmet dökümüne baktığınızda primlerinizin yanında bazı harfler bulunuyor. Eğer bu harfler sizde de varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşları kesebiliyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Emekli maaşı kesilen ne yapmalı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün. Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz.
Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz. Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.
HARFLER ÖNEMLİ!
İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.
SGK KODLUYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor birlikte bakalım.