Milyonlarca memur ve emekliye müjdeli haber! Ne kadar zaman yapıldı? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar…
Gündemde yoğun bir şekilde memur ve emekli vatandaşlara yapılan zam oranı araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekliye müjdeli haber geldi ve yapılan zam oranı belli oldu. Peki 3600 ek göstergede son durum nedir, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar neler verildi? Sendikalar, hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek ve sonucunda da zam oranı açıklanacak? İşte tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
13.08.2021 16:47
- Son Güncelleme: 13.08.2021 16:50
3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı yüz binlerce memurun gündemindeki yerini koruyor. Peki yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin beklediği haber geldi mi? Memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan 3600 ek gösterge ile ilgili son durum nedir? Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte tüm gelişmeler…
3600 VE SÖZLEŞMELİ...
Bakan Bilgin, sendikaların 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek, "Bu teklifi kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" diye konuştu.