Milyonlarca memur ve emekliye müjdeli haber! Ne kadar zaman yapıldı? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye yeni haklar…

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı yüz binlerce memurun gündemindeki yerini koruyor. Peki yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin beklediği haber geldi mi? Memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan 3600 ek gösterge ile ilgili son durum nedir? Memur ve emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte tüm gelişmeler…